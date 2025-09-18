Udinese Milan, Santiago Gimenez rischia il posto? Indiscrezione da Milanello, possono giocare loro dall’inizio

Udinese Milan, Allegri potrebbe optare per la coppia Pulisic-Nkunku dall’inizio: Santiago Gimenez rischia di partire dalla panchina

Il Milan si prepara a una sfida cruciale in trasferta contro l’Udinese e il tecnico Massimiliano Allegri sta valutando diverse opzioni per il suo reparto offensivo. L’assenza forzata di Rafael Leao, ancora alle prese con un infortunio, apre le porte a nuove soluzioni e mette in discussione la titolarità di alcuni giocatori. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano Sportivo, il messicano Santiago Gimenez rischia di partire dalla panchina, lasciando spazio a un attacco più dinamico e imprevedibile.

La stagione di Gimenez non è iniziata nel migliore dei modi. Nonostante sia arrivato al Milan a gennaio con grandi aspettative dopo l’esperienza al Feyenoord, l’attaccante sta faticando a trovare la via del gol. L’ultima partita contro il Bologna è stata emblematica: Gimenez ha avuto almeno due occasioni clamorose per sbloccare la gara, ma le ha fallite entrambe, alimentando i dubbi sulla sua attuale forma fisica e mentale. Queste difficoltà spingono Allegri e il direttore sportivo Tare a considerare alternative per il match di sabato alle 20:45.

Le due opzioni principali per l’attacco sono l’americano Christian Pulisic e il francese Christopher Nkunku. Pulisic, che ha già dimostrato di essere un giocatore di grande qualità, è una certezza per il tecnico. La sua abilità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità di finalizzazione lo rendono un elemento imprescindibile per il Milan. Accanto a lui, potrebbe esserci la sorpresa Nkunku. Il francese, entrato nel secondo tempo contro il Bologna, ha avuto un impatto eccellente sulla partita. La sua velocità, la tecnica e la capacità di creare superiorità numerica hanno messo in seria difficoltà la difesa avversaria, dimostrando che il giocatore, pur non essendo al top della condizione, può essere una risorsa preziosa.

Verso Udinese-Milan: le scelte di Allegri e il ruolo di Tare

La gestione del minutaggio di Nkunku sarà fondamentale. Il giocatore è ancora indietro di condizione e Allegri dovrà valutare attentamente se schierarlo dal primo minuto o utilizzarlo a gara in corso per non rischiare di sovraccaricarlo. L’obiettivo principale è quello di avere un attacco che possa mettere in difficoltà la difesa dell’Udinese, una squadra notoriamente solida e difficile da affrontare in casa. La presenza di un giocatore rapido e imprevedibile come Nkunku potrebbe essere la chiave per sbloccare il risultato.

Il lavoro del direttore sportivo Tare e di Allegri è in sintonia: entrambi puntano a creare una squadra che non dipenda da un solo giocatore, ma che possa contare su un ampio ventaglio di soluzioni offensive. La possibilità di alternare Gimenez, Pulisic e Nkunku offre al Milan una flessibilità tattica notevole e la capacità di adattarsi a ogni tipo di avversario. La partita contro l’Udinese sarà un banco di prova importante non solo per i giocatori, ma anche per lo staff tecnico, chiamato a prendere decisioni cruciali per il prosieguo della stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia di vedere quale sarà la formazione titolare e se il Milan riuscirà a conquistare tre punti fondamentali in trasferta.