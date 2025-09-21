Udinese Milan, i rossoneri guidati da Landucci incantano: le pagelle di Tuttosport esaltano la sinfonia di Modric e compagni

Udinese Milan, la squadra guidata ieri sera da Marco Landucci incanta: le pagelle di Tuttosport in questo senso non mentono

Il Milan vince e convince a Udine, imponendosi con un netto 3 a 0 e offrendo al proprio pubblico una prestazione di altissimo livello. La squadra di Massimiliano Allegri, guidata ieri dal vice Landucci, ha dominato la scena, dimostrando solidità difensiva e un attacco letale. A confermare il trionfo rossonero sono i giudizi unanimi dei colleghi di Tuttosport, che hanno elogiato la prova corale del Milan, seppur riconoscendo un uomo in più: l’americano Christian Pulisic.

Secondo la testata, il migliore in campo è stato proprio l’esterno rossonero, a cui è stato assegnato un sontuoso voto 8,5. La sua prestazione è stata descritta come un mix di talento, astuzia e concretezza. “Accentra l’attenzione dei bianconeri subendo molti falli a inizio match per vendicarsi con la doppia zampata vincente. Decisivo anche nel “ringhiare” su Kalstrom costringendolo all’errore sul raddoppio”, recita il commento di Tuttosport, che sottolinea il ruolo cruciale di Pulisic non solo in fase realizzativa, ma anche nel pressing e nella creazione di occasioni.

Una prova corale di alto livello: le pagelle del Milan

Se Pulisic è stato il faro, è innegabile che tutto il Milan ha brillato. La squadra rossonera ha dimostrato una profondità e una qualità che hanno lasciato pochi dubbi sull’esito della partita. La difesa a tre, composta da Tomori (voto 6), Gabbia (voto 6,5) e Pavlovic (voto 6,5), ha mostrato una solidità quasi inespugnabile, non concedendo quasi nulla agli attaccanti avversari. Un reparto sicuro e ben orchestrato da Allegri.

Ma è a centrocampo che il Milan ha dato il meglio di sé. Il quintetto schierato ha offerto una prova sontuosa, con ogni giocatore che ha svolto un ruolo chiave. Saelemaekers (voto 6,5), Fofana (voto 7), Modric (voto 7), Rabiot (voto 7) e Estupinan (voto 7) hanno orchestrato il gioco con precisione, qualità e intensità, dimostrando un’intesa perfetta e una capacità di dominare il possesso palla. Anche i subentrati, come Ricci (voto 6), De Winter (voto 6) e Nkunku (voto 6), hanno offerto il loro contributo, mantenendo alto il livello di gioco.

Nonostante la vittoria schiacciante, c’è stata una sola nota stonata nella serata rossonera: la prestazione di Santiago Gimenez. L’attaccante argentino, autore di una gara opaca, ha ottenuto un voto 5,5. Tuttosport lo ha giudicato “Prezioso nel lavoro senza palla, ma in affanno sotto porta. Non sfrutta un’ottima occasione nella prima parte del match”. Un giudizio che sottolinea le difficoltà del giocatore in fase di finalizzazione, unico neo in una serata quasi perfetta per il Milan di Allegri e Tare.