Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei pochi a salvarsi nel match tra Milan e Udinese. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 5,5: «Zlatan come Sansone dopo il taglio: spento, quasi senza energia. Non si trova con Leao e, al netto del record, non è mai pericoloso. Unico più, il secondo rigore: coraggio e forza.»

Tuttosport, 6: «La prima da titolare dal 23 gen- naio 2022, Milan-Juventus. Gio- ca con la fascia al braccio, segna, al secondo tentativo, il rigore del momentaneo 1-1, diventando così il realizzatore più anziano di sempre in A»

Corriere dello Sport, 6: «Serate di record per Zlatan. Torna titolare dopo 14 mesi e diventa il capitano più anziano della storia del club rossonero e il marcatore più vecchio della serie A. Mette tutto quello che ha in campo.»