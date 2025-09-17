Udinese Milan, prende quota una nuova ipotesi di formazione! Attenzione a Nkunku e Pulisic… Ultimissime notizie sui rossoneri

Non è solo il nome di battesimo, Christian, o l’altezza di 177 centimetri a legare i destini di Christopher Nkunku e Christian Pulisic. I due calciatori del Milan condividono una serie di somiglianze che portano a sperare che il percorso del neo-arrivato Nkunku possa ricalcare quello, fortunato, del compagno di squadra statunitense.

La storia di Pulisic al Milan è un esempio di rinascita. Dopo un periodo difficile, la sua carriera sembrava essersi arenata, ma l’arrivo in rossonero gli ha dato una nuova vita. Nelle ultime due stagioni, l’americano ha dimostrato la sua straordinaria capacità di adattamento e la sua visione di gioco, tornando a essere un protagonista assoluto e uno degli uomini chiave di Massimiliano Allegri.

In molti sperano che Nkunku, arrivato con grandi aspettative, possa seguire le orme di Pulisic. Il francese, come il suo compagno, è un giocatore tecnico e versatile, capace di ricoprire più ruoli in attacco e di adattarsi alle diverse esigenze tattiche. La sua presenza in campo, unita alla sua imprevedibilità, potrebbe essere l’arma in più per l’attacco rossonero.

L’idea di vederli insieme in campo dall’inizio è un desiderio che accomuna tifosi e addetti ai lavori. L’intesa tra i due, se si consolidasse, potrebbe creare un mix esplosivo di velocità, dribbling e creatività, offrendo ad Allegri nuove soluzioni offensive. Un’accoppiata che unirebbe l’esperienza e la rinascita di Pulisic al talento e alla freschezza di Nkunku, rendendo l’attacco del Milan ancora più imprevedibile.