Udinese Milan: guai in attacco per i rossoneri. Pioli prova Zlatan tra i titolari e gli affida le chiavi dell’attacco

Il Milan andrà ad Udine senza Olivier Giroud, squalificato. Questo sarà un problema in più per Pioli sulla strada verso la Champions League.

Come riportato da Tuttosport, ieri il tecnico rossonero ha schierato tra i titolari in allenamento Zlatan Ibrahimovic, che va a caccia della rete più anziana in Serie A.