Udinese Milan, Ferrara estasiato dai rossoneri: «Prestazione devastante, un dettaglio mi ha colpito particolarmente»

Udinese Milan, Ciro Ferrara, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato la netta vittoria dei rossoneri: le sue dichiarazioni

Nel post-partita di Udinese-Milan, l’analisi di Ciro Ferrara su DAZN ha acceso i riflettori su una prestazione che definisce “veramente devastante” da parte della formazione guidata da Massimiliano Allegri. L’ex difensore, ora opinionista, ha espresso la sua ammirazione per la squadra rossonera, lodando non solo l’esito della partita, ma anche il modo in cui è stato raggiunto, specialmente considerando il valore dell’avversario.

L’elogio di Ciro Ferrara: qualità e intensità rossonera

Ferrara, durante la nuova trasmissione “Vamos” di DAZN, ha sottolineato come il Milan si sia imposto con autorità in uno stadio, il Bluenergy Stadium, che spesso si rivela un campo ostico per le grandi. La sua riflessione si concentra sull’alto livello mostrato dal Milan in ogni reparto. “Devo dire la verità, di fronte a un’Udinese che comunque aveva dimostrato in queste prime giornate di campionato di avere un rendimento molto molto alto“, ha esordito Ferrara, riconoscendo il merito dei friulani prima di esaltare la superiorità dei rossoneri. La squadra di Allegri ha mostrato una “qualità tecnica elevatissima”, unita a una “corsa, tanta” e a “situazioni da un punto di vista tattico con giocatori sempre in movimento”, una descrizione che dipinge un Milan dinamico e imprevedibile.

Il capolavoro di Pulisic e Rabiot: un’azione da manuale

Un momento chiave, evidenziato da Ferrara, è stato il gol di Christian Pulisic. L’azione del centrocampista americano è stata descritta come un vero e proprio saggio di abilità e intelligenza tattica. “Il gol di Pulisic viene da un inserimento suo e Rabiot che gliel’ha dà, ma all’interno dell’area di rigore con spazi anche abbastanza ristretti e lui riesce a segnare”. Questa frase cattura la genialità dell’azione: l’incisività dell’inserimento, la perfetta intesa tra Pulisic e il compagno di squadra, e la straordinaria capacità dell’attaccante di finalizzare in uno spazio angusto. È un’immagine che simboleggia la determinazione e il cinismo del Milan di Allegri. L’ex calciatore conclude il suo intervento ribadendo la sua opinione: “Veramente ci ha fatto vedere una grande prestazione secondo me il Milan”. L’analisi di Ciro Ferrara su DAZN non è solo un elogio alla singola vittoria, ma un riconoscimento della filosofia di gioco che il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri stanno costruendo. Questa prestazione non è solo un risultato, ma una dichiarazione d’intenti.