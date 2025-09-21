Connect with us

Udinese Milan, Ekkelenkamp ammette: «I rossoneri hanno giocato bene, noi noi. Modulo? Non c'entra perchè...»

Allegri a SportMediaset: «Leao non giocherà domani, incertezza ancora verso il Napoli. Per quanto riguarda Nkunku e la squalifica...»

Trevisani lancia in alto il Milan: «Si potrà togliere grandi soddisfazioni. Scudetto? Sì ma solo in questo caso»

Pellegatti sicuro in diretta: «La scorsa è stata la stagione più confusa della storia del Milan! Più volte è successo questo»

Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall'arrivo di Allegri...»

16 ore ago

Ekkelenkamp

Udinese Milan, Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista olandese, ha analizzato la sconfitta di ieri sera contro i rossoneri di Allegri

L’atmosfera al Bluenergy Stadium era di grande attesa per il quarto turno di Serie A, ma la partita ha presto preso una piega inaspettata per i tifosi friulani. La sconfitta casalinga per 0-3 contro il Milan ha lasciato l’Udinese e i suoi sostenitori con un amaro in bocca. Tra le voci più sincere e lucide nel post-partita, spicca quella di Jurgen Ekkelenkamp. Il centrocampista olandese, noto per la sua duttilità e il suo spirito di sacrificio, non ha cercato scuse, offrendo un’analisi diretta e spietata della prestazione della sua squadra.

Le parole che pesano: la cruda verità del centrocampista friulano

Parlando ai canali ufficiali del club, Ekkelenkamp ha puntato il dito sul fattore che, a suo dire, ha fatto la differenza cruciale nella gara: l’energia. Le sue parole, riportate integralmente, risuonano come un campanello d’allarme: “Penso che il Milan abbia giocato molto bene stasera. Noi non lo abbiamo fatto. L’energia non è stata sufficiente e per questo hanno vinto. Penso che il modulo non sia stato il problema. Avevamo anche iniziato iniziato bene il primo quarto d’ora ma non è stato abbastanza”.

Una dichiarazione che getta luce sulle difficoltà incontrate dall’Udinese e che, allo stesso tempo, rende merito all’ottima performance del Milan. La squadra rossonera, guidata magistralmente dal tecnico Massimiliano Allegri, ha dimostrato una superiorità netta, non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche e soprattutto sul piano dell’intensità e della determinazione. Una lezione da cui l’Udinese, sotto la vigile supervisione del suo staff tecnico, dovrà trarre i massimi insegnamenti per il prosieguo della stagione.

Il Milan di Tare e Allegri: una macchina da guerra inarrestabile

Il commento di Ekkelenkamp evidenzia la solidità e la forza di un Milan che, grazie al lavoro del Direttore Sportivo Igli Tare, ha costruito un organico profondo e di qualità elevata. L’allenatore Massimiliano Allegri ha saputo plasmare una squadra compatta e pericolosa in ogni zona del campo, capace di imporre il proprio gioco e di capitalizzare al meglio le occasioni create. La vittoria per 0-3 non è un caso, ma il risultato di un progetto solido e di una pianificazione meticolosa. Il Milan si conferma così una delle candidate principali al titolo, mentre l’Udinese è chiamata a riflettere su questa sconfitta pesante per ritrovare la rotta e tornare a essere la squadra coriacea e imprevedibile che aveva mostrato a inizio campionato.

