Udinese Milan, Bergomi non ha dubbi: «Lui il calciatore che ha spostato gli equilibri nella squadra di Allegri»

Udinese Milan, Beppe Bergomi, ex calciatore e noto opinionista, è convinto che Adrien Rabiot abbia spostato gli equilibri in casa rossonera

Il Milan continua a convincere e a macinare risultati. Con la terza vittoria consecutiva e la terza partita senza subire reti, la squadra di Massimiliano Allegri ha dimostrato grande solidità e coesione. La prestazione offerta contro l’Udinese, in trasferta e con un netto 3-0, ha fatto il giro del web e dei programmi sportivi. Tra i commenti più interessanti c’è sicuramente quello di Beppe Bergomi, ex difensore e ora apprezzato opinionista di Sky Sport 24, che ne ha parlato nel corso della puntata del Club di domenica sera.

Secondo Bergomi, la forza del Milan risiede anche in una tattica ben precisa che Allegri ha saputo inculcare: “Il Milan sia con l’Udinese che con il Bologna, nella parte iniziale dice all’avversario di tenere la palla e difende. Il centrocampo è molto fisico e continuo a pensare che Rabiot ha spostato gli equilibri di questa squadra: questo non me lo toglie dalla testa nessuno, senza Rabiot sarebbe stato diverso.” Una dichiarazione forte che sottolinea l’importanza dell’ex juventino nel nuovo assetto rossonero. L’acquisto di Adrien Rabiot, voluto dal direttore sportivo Igli Tare, si è rivelato un colpo vincente, capace di dare un’impronta totalmente diversa al gioco del centrocampo.

La solidità e la fisicità del reparto centrale del Milan sono indubbiamente uno degli aspetti chiave di questa squadra. La presenza di un giocatore come Rabiot, con le sue qualità tecniche e atletiche, ha permesso ad Allegri di costruire una diga invalicabile. Ma Bergomi non si è fermato qui e ha elogiato anche la capacità dell’allenatore di circondarsi di validi collaboratori: “Questi grandi allenatori si devono circondare di bravi collaboratori: quest’anno ha portato dentro Corradi, ha allargato il numero e la qualità perché arriva da un’esperienza dalle nazionali giovanili”.

Le parole di Bergomi mettono in luce non solo l’aspetto tecnico e tattico, ma anche la gestione manageriale di Allegri e del Milan. La scelta di integrare nello staff personale qualificato e con esperienze diverse, come quella di Corradi nel settore giovanile della Nazionale, è un segnale di grande lungimiranza. È questo tipo di pianificazione, che unisce grandi acquisti come Rabiot e l’arricchimento dello staff tecnico, a fare la differenza. Il Milan, sotto la guida di Allegri e Tare, sta dimostrando di avere un progetto chiaro e vincente, basato su solidità, qualità e una visione a lungo termine.