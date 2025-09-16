Udinese Milan, Atta lancia la sfida: la parole del centrocampista verso il match in programma sabato sera. Le ultimissime

Le parole di Arthur Atta in vista di Udinese-Milan

Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tonight su TV12 della prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma sabato sera. Le sue parole, riportate da tuttoudinese.it, mostrano determinazione e fiducia in vista di un match che si preannuncia molto combattuto.

“Contro il Milan sappiamo che dobbiamo lottare, sarà una bella partita davanti ai nostri tifosi e spero che vinceremo”, ha dichiarato Atta. Il giocatore ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico di casa, un fattore che può fare la differenza in partite di questo calibro. L’Udinese, forte dell’entusiasmo della piazza, cercherà di mettere in difficoltà il Milan, che arriva a questa partita con una striscia di vittorie consecutive.

L’entusiasmo della squadra è palpabile, come ha ammesso lo stesso Atta, ma il giocatore ha anche voluto mantenere i piedi per terra, sottolineando l’importanza di affrontare una partita alla volta. “C’è entusiasmo, ma vediamo partita dopo partita”, ha detto. Un approccio che denota maturità e concentrazione, elementi fondamentali per affrontare un avversario del calibro del Milan.

Il centrocampista ha inoltre voluto ringraziare i tifosi, ricordando la loro calorosa accoglienza a Pisa e sottolineando come il loro supporto sia una fonte di grande energia per i giocatori. “E’ stato bello vedere tanti tifosi a Pisa, quando siamo in campo sentiamo molto la loro energia e ci danno molta forza”. Le parole di Atta sono un chiaro segnale di quanto la squadra sia unita e compatta, pronta a dare il massimo per conquistare i tre punti.

La sfida contro il Milan sarà un banco di prova importante per l’Udinese, ma il club può contare sulla carica dei propri tifosi e sulla determinazione di giocatori come Atta. Un match che si preannuncia avvincente e che terrà tutti gli appassionati di calcio con il fiato sospeso.