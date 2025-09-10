Udinese Milan, Allegri lo avrà a disposizione per il 20 settembre: niente da fare per il Bologna

Udinese Milan – Mister Massimiliano Allegri in vista della quarta giornata di Serie A recupererà un pezzo importante

Brutte notizie per il Milan in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Rafael Leão, il fantasista portoghese e uno dei giocatori più decisivi della rosa rossonera, non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domenica. Il problema al polpaccio che lo ha tenuto ai box negli ultimi giorni non è ancora del tutto smaltito, costringendo il club a una scelta prudente per evitare ricadute.

L’assenza del numero 10, noto per le sue accelerazioni fulminanti e la sua capacità di saltare l’uomo, rappresenta un duro colpo per l’attacco del Diavolo. Nelle ultime uscite, il portoghese ha dimostrato di essere una pedina insostituibile, capace di cambiare il volto di una partita con una singola giocata. Il suo infortunio, seppur non grave, ha sollevato qualche preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico.

La decisione di non rischiarlo contro il Bologna è stata presa di comune accordo tra il giocatore e lo staff medico del club. L’obiettivo, infatti, è quello di recuperarlo al 100% per la successiva gara contro l’Udinese, in programma per il 20 settembre. In quell’occasione, il Milan spera di ritrovare il suo leader tecnico in piena forma, pronto a fare la differenza in un match che si preannuncia cruciale per il prosieguo del campionato.

Nel frattempo, Allegri, l’esperto tecnico toscano, dovrà riorganizzare il reparto offensivo, puntando su altre soluzioni e su giocatori che finora hanno avuto meno spazio. Sarà l’occasione per vedere all’opera altri talenti e per testare nuove alchimie tattiche in vista dei prossimi impegni.

L’assenza di Leão contro i felsinei è un’opportunità per gli altri giocatori di mettersi in mostra, ma anche un promemoria di quanto il Milan sia dipendente dal suo talento. L’auspicio è che il portoghese possa rientrare in campo al più presto, per dare una mano ai suoi compagni e tornare a far sognare i tifosi rossoneri con le sue giocate. La data del 20 settembre, quindi, è già segnata in rosso sul calendario di tutti gli appassionati.