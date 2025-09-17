Udinese Milan, Allegri pronto a modificare l’assetto tattico? Lui può partire titolare, primissime prove a Milanello

Udinese Milan, il livornese potrebbe cambiare assetto tattico contro i friulani inserendo Nkunku al posto di un mediano: le ultime

La giornalista Alessandra Gozzini, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’impatto di Christopher Nkunku sul Milan, descrivendo l’arrivo del francese come un fulmine a ciel sereno. Il Milan di Tare e Allegri cercava un attaccante di peso per la sua area di rigore, ma a sorpresa, a soli due giorni dalla chiusura del calciomercato, ha puntato su un giocatore diverso, un jolly offensivo dal peso specifico notevole, nonostante le sue caratteristiche fisiche non siano quelle di un classico centravanti. Gozzini sottolinea infatti come l’ex Chelsea non sia un gigante del reparto, con i suoi 68 chili per 1 metro e 77 di altezza, ma piuttosto un giocoliere pagato 37 milioni di euro, più cinque di bonus. Un acquisto che ha fatto subito capire le intenzioni del club rossonero, sempre alla ricerca di talento e velocità d’esecuzione per arricchire il proprio reparto offensivo.

Nkunku: un campione con una mentalità vincente

Gozzini descrive Nkunku non solo come un talento tecnico purissimo, ma anche come un giocatore con una spiccata personalità e una mentalità da vincente. I suoi 14 titoli conquistati in tre diversi Paesi (Francia, Germania e Inghilterra) testimoniano un bagaglio di esperienza che va ben oltre la sua giovane età. Questo tipo di giocatore, secondo la giornalista, ha portato un’iniezione di qualità e esperienza nello spogliatoio del Milan, spingendo l’allenatore Allegri a considerare modifiche tattiche per inserirlo al meglio. L’obiettivo di Nkunku è chiaro: conquistare un posto fisso in squadra e puntare al poker di titoli in quattro Paesi diversi con la maglia rossonera.

Le nuove opzioni tattiche di Allegri

L’arrivo di Nkunku potrebbe rivoluzionare l’assetto tattico del Milan. Allegri sembra intenzionato a mantenere la sua difesa a tre, ma ad aggiungere un attaccante sacrificando un mediano. La possibile formazione, ipotizzata da Gozzini, sarebbe un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, con Nkunku a ricoprire il ruolo di trequartista in coppia con Pulisic, oppure più avanzato, al fianco del centravanti Leao. Questa flessibilità tattica, resa possibile dalle qualità del francese, offre al Milan nuove opportunità di gioco e una maggiore imprevedibilità in attacco. In vista della prossima partita a Udine, e in assenza di Rafael Leao, Nkunku potrebbe addirittura partire titolare, superando nelle gerarchie il concorrente Gimenez, a patto che la sua condizione fisica sia al meglio. Gozzini conclude la sua analisi sottolineando la velocità con cui Nkunku si sta integrando, suggerendo che il suo esordio da titolare potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Un talento così non può essere relegato al ruolo di riserva di lusso e l’investimento fatto dalla società, guidata da Tare, dimostra chiaramente le aspettative riposte in lui.