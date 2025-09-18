Udinese Milan, attenzione alla novità tattica: Massimiliano Allegri sta pensando a due cambi in formazione importanti. Le ultimissime notizie

A Udine, per la prossima sfida del Milan, la giornalista Alessandra Gozzini suggerisce sulle colonne de La Gazzetta dello Sport una possibile e intrigante svolta tattica per la formazione di Max Allegri. Con l’infortunio di Leao e la prestazione poco incisiva di Gimenez contro il Bologna, potrebbe essere il momento giusto per un cambio di rotta.

L’idea, secondo la Gozzini, è quella di schierare una coppia d’attacco tutta fantasia e tecnica, formata da Christopher Nkunku e Christian Pulisic. I due hanno avuto un piccolo assaggio di intesa nei minuti finali della partita contro il Bologna, con Nkunku che si è subito reso decisivo conquistando il rigore poi battuto e realizzato da Pulisic. Questo breve ma significativo frangente ha acceso la curiosità sulla loro possibile coesistenza.

Schierarli insieme dal primo minuto cambierebbe la strategia offensiva del Milan. L’attacco diventerebbe meno prevedibile e più fluido, con continui scambi di posizione e un fitto dialogo tecnico tra i due. Questa imprevedibilità potrebbe mettere in seria difficoltà le difese avversarie. L’esperimento potrebbe non essere limitato solo all’emergenza. In futuro, con il ritorno di Leao, l’allenatore Allegri potrebbe addirittura pensare a un assetto tattico diverso. La Gozzini ipotizza un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1, sistemi che permetterebbero a Leao di agire da principale riferimento offensivo, mentre Nkunku e Pulisic potrebbero esprimere tutta la loro creatività sulla trequarti o anche più vicini alla porta. Questa soluzione tattica, pensata da Allegri e Tare, sembra un’evoluzione naturale per il Milan, che si troverebbe con un attacco dinamico e versatile.