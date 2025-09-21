Udinese Milan, Adani si redime su Allegri! Giudizio iper positivo sul livornese, non se lo aspettava nessuno

Udinese Milan, Daniele Adani, ex calciatore e noto opinionista, si è congratulato con Massimiliano Allegri: le dichiarazioni

L’ex calciatore e opinionista sportivo Daniele Adani ha fatto molto rumore nelle scorse ore. Nel post-partita di Udinese-Milan, l’ex difensore dell’Inter ha affidato ai suoi social, e in particolare alle stories di Instagram, il suo commento sulla recente prestazione del Milan. Un commento che non è passato inosservato, soprattutto perché Adani è sempre stato un critico accanito del gioco di Massimiliano Allegri, ora alla guida tecnica del club rossonero. L’analisi del “Lele” nazionale è stata un tripudio di elogi per la squadra e l’allenatore, che a suo dire si sarebbe finalmente evoluto proponendo un gioco di proposta e dominio.

Adani ha esordito dicendo che “Padre tempo sta operando. Sta operando in silenzio. Siate sinceri: da quant’è che dico che il progetto tecnico di Allegri sarebbe stato un progetto idealmente vincente nei concetti, almeno da metà luglio?”. Ha poi continuato sottolineando come “ho sempre creduto, aspettato e sperato, e sto riscontrando e constatando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto stasera”. Questa evoluzione, secondo Adani, si è concretizzata in un “calcio di proposta, di pressione, di dominio, attrattiva, che rileva il merito”. Un’affermazione forte e diretta, che mette in evidenza la netta inversione di tendenza del tecnico livornese. L’opinionista ha sottolineato come la sincerità e l’obiettività siano fondamentali quando si analizza il calcio, e ha ribadito come sul merito “non c’è conflitto” e sul gioco “siamo tutti d’accordo”.

L’analisi di Adani si è soffermata poi sulle dinamiche di gioco che hanno contraddistinto il Milan nella sfida contro l’Udinese. L’ex calciatore ha evidenziato come “un gol venga fatto con recupero in palla alta, che un gol venga fatto con proposta tecnica. che le azioni si svolgano a destra, dall’altra parte con quest’alternanza tra Modric, Rabiot, Pulisic e Estupinan. Con i 3 difensori che a turno hanno accompagnato tutti perché tutti hanno proposto, con Fofana che ha protetto Modric con struttura e equilibrio”. Questi dettagli, secondo Adani, sono la prova tangibile di una “proposta tecnica” che rende il gioco della squadra “attraente” e “vincente”. L’elogio si è esteso anche al direttore sportivo Igli Tare per il suo ruolo nella costruzione della squadra, un progetto tecnico che Adani ha sostenuto fin dall’inizio.

La conclusione di Adani è un inno alla libertà di pensiero e al rispetto per il calcio. “Io ci ho creduto dal primo giorno, di 5 anni fa. Ho aspettato e adesso, giustamente, chi sono i primi ad essere contenti? I tifosi della squadra allenata di Allegri e soprattutto gli sportivi che amano il calcio, lo rispettano, e da sempre con libertà e obiettività hanno combattuto chi voleva far passare buono un messaggio che non lo era”. In queste parole si può leggere un chiaro riferimento al passato e alle sue critiche nei confronti di un calcio che a suo dire era privo di gioco e di bellezza. Il Milan di Allegri, almeno in questa occasione, ha saputo conquistare anche i critici più severi, dimostrando che la ricerca della proposta tecnica non è un vezzo estetico, ma una componente fondamentale per ottenere i risultati e divertire il pubblico.