Tuttosport: «Tre assi per la Coppa» – ecco il probabile undici bianconero

Tuttosport: giovedì 4 giugno, Maurizio Sarri opta per il super tridente contro i rossoneri in Coppa Italia, ecco la probabile formazione

«Tre assi per la Coppa» – così Tuttosport in edicola questa mattina. Stando al noto giornale, Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, schiererebbe la miglior formazione per affrontare il Milan di Pioli nel ritorno di Coppa Italia.

In porta spazio a Buffon. In difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo Ramsey, Matuidi e uno tra Pjanjc o Bentancur. In avanti super tridente con Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa.