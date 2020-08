Tuttosport: Raiola ripropone Moise Kean al Milan, i dettagli

Tuttosport: Mino Raiola vorrebbe portare in rossonero Moise Kean, attaccante in forza all’Everton di Carlo Ancelotti

Mino Raiola sarebbe discutendo con il club di Via Aldo Rossi non solo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e quello di Donnarumma ma anche sul possibile arrivo di un altro suo assistito.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe Moise Kean, ex Juventus e attualmente in forza all’Everton di Carlo Ancelotti. Il giocatore ha totalizzato poche presenza con il team inglese e vorrebbe rilanciarsi, per tornare quello visto in Nazionale under21 e con la maglia della Vecchia Signora.