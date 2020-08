Tuttosport – Milan, per l’attacco ci sono i nomi di Schick e Vlahovic

Per rinforzare il reparto offensivo il Milan sonda più di un terreno: i nomi caldi sono quelli di Schick e Vlahovic

I pensieri del Milan per quanto riguarda l’attacco sono al momento tutti riversati in Zlatan Ibrahimovic. La spinosa trattativa per il rinnovo dello svedese è l’assoluta priorità negli uffici di via Aldo Rossi in questi giorni.

Qualora gli uomini di Pioli dovessero raggiungere i gironi di Europa League ed essendo quindi la prossima stagione impegnati su ben tre fronti, sarà allora necessario intervenire ulteriormente per rinforzare il pacchetto degli attaccanti. Come riporta oggi Tuttosport, ai dirigenti rossoneri sono di gradimento i nomi di Schick (di rientro alla Roma dopo il prestito al Lipsia) e Vlahovic.