Tuttosport: «Milan, c’è il Rio Ave, la porta d’Europa»

Tuttosport: questa sera sfida play off per accedere alla fase a gironi di Europa League tra Rio Ave e Milan

«Milan, c’è il Rio Ave, la porta d’Europa» – così titola in prima pagina l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. I rossoneri affrontano questa sera il team portoghese per accedere ai gironi di Europa League.

Una gara per il Diavolo fondamentale, una finale che vale una stagione intera, non solo per il mercato in entrata ma anche per lanciare un’immagine chiara al calcio europeo.