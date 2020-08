Tuttosport: la società smentisce le voci su Diego Costa

Tuttosport: il club di Via Aldo Rossi avrebbe smentito le voci provenienti dalla Spagna su un possibile interessamento per Diego Costa

Negli scorsi giorni dalla Spagna sarebbero uscite voci su un possibile interessamento del Milan per Diego Costa, attaccante in uscita dell’Atletico Madrid.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi avrebbe conseguentemente smentito ogni possibile trattativa per il gigante naturalizzato spagnolo. Nel frattempo la distanza tra Ibrahimovic e il Milan si affievolisce sempre di più…