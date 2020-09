Tuttosport: Calhanoglu il migliore, male Gabbia, le pagelle

Tuttosport: il Milan ha battuto lo Shamrock Rovers e si è qualificato al terzo turno preliminare di Europa League, ecco le pagelle rossonere

Il Milan di Stefano Pioli ha battuto lo Shamrock Rovers 2-0 e si è qualificato al terzo turno preliminare di Europa League. Prossimo avversario il Bodo&Glimt.

Stando a quanto riporta Tuttosport, il migliore in campo è stato Hakan Calhanoglu (7.5). Ottima prova anche per Zlatan Ibrahimovic e Donnarumma (7). Voto pienamente sufficiente per Ismael Bennacer (6.5), sufficienza per tutti gli altri (6), Gabbia da rivedere.