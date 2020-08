Tuttosport: Bakayoko-Milan, strada in discesa ma il Chelsea chiede…

Tuttosport: il Milan vuole Bakayoko, il francese vuole il Diavolo, ma il Chelsea non farebbe sconti e chiederebbe un esborso economico di…

Trattativa sempre più lunga tra Milan e Chelsea per Bakayoko. Il francese ha già trovato l’accordo con il club di Via Aldo Rossi, ma il club londinese, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, non farebbe sconti.

Il Chelsea vorrebbe 25 milioni di euro, se acquistato a titolo definitivo. In caso contrario, la volontà della società inglese sarebbe quella di girarlo in prestito ma chiedendo l’anno successivo l‘obbligo di riscatto, fissato a 30 milioni di euro.