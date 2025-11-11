Connect with us

HANNO DETTO

Turkyilmaz sferza Jashari: «Non vale 40 milioni di euro. Giusta invece la cifra per Athekame, ecco perchè»

HANNO DETTO

Ricci, sintonia perfetta con Allegri: «Abbiamo lo stesso senso dell'umorismo e la sua mano si vede. Sul mio ruolo dico questo»

HANNO DETTO

Mauro, che stoccata a Saelemaekers: «Non deve fare il fenomeno! Contro il Parma ha sbagliato...»

HANNO DETTO

Open VAR, Rocchi promuove la giornata di Serie A e critica L'OFR su Saelemaekers.: «Rigore Chiaro». La ricostruzione dell'episodio

HANNO DETTO

Ricci, elogio assoluto a Luka Modric: «È il giocatore più forte che ho incontrato. Ecco cosa mi ha colpito di lui»

HANNO DETTO

Turkyilmaz sferza Jashari: «Non vale 40 milioni di euro. Giusta invece la cifra per Athekame, ecco perchè»

Milan news 24

Published

22 minuti ago

on

By

Jashari

Turkyilmaz, ex calciatore svizzero, è convinto che Ardon Jashari non valga i 40 milioni di euro spesi in estate: le dichiarazioni

Kubilay Türkyilmaz, ex calciatore svizzero, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com per esprimere il suo parere su due giovani talenti svizzeri del Milan: Ardon Jashari e Zachary Athekame.

Jashari “Non vale 40 milioni”

L’ex attaccante si è mostrato molto scettico sulla valutazione del centrocampista: «Secondo me Jashari non vale 40 milioni, non ha dimostrato nulla. Non è la cifra giusta».

Türkyilmaz ritiene che un prezzo così alto sarebbe dannoso per il ragazzo. Pur riconoscendolo come «un giocatore interessante», prevede un primo anno difficile per lui al Milan: «Io credo che quest’anno farà fatica a trovare spazio». Il suo ruolo principale sarà quello di «dare respiro» a Luka Modrić, con la sua vera stagione che potrebbe essere quella successiva.

Athekame promosso a pieni voti

Di tutt’altro avviso il giudizio sul difensore Zachary Athekame: «Per me i 10 milioni sono la cifra giusta e dico che farà molto bene».

Türkyilmaz ha comunque messo in guardia sul periodo di ambientamento, citando l’importanza dell’impatto con la realtà rossonera: «C’è sempre il periodo di adattamento da considerare. E l’impatto che ha San Siro, che non è propriamente come andare a fare la spesa al supermercato».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.