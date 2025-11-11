Turkyilmaz sferza Jashari: «Non vale 40 milioni di euro. Giusta invece la cifra per Athekame, ecco perchè»

Turkyilmaz, ex calciatore svizzero, è convinto che Ardon Jashari non valga i 40 milioni di euro spesi in estate: le dichiarazioni

Kubilay Türkyilmaz, ex calciatore svizzero, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com per esprimere il suo parere su due giovani talenti svizzeri del Milan: Ardon Jashari e Zachary Athekame.

Jashari “Non vale 40 milioni”

L’ex attaccante si è mostrato molto scettico sulla valutazione del centrocampista: «Secondo me Jashari non vale 40 milioni, non ha dimostrato nulla. Non è la cifra giusta».

Türkyilmaz ritiene che un prezzo così alto sarebbe dannoso per il ragazzo. Pur riconoscendolo come «un giocatore interessante», prevede un primo anno difficile per lui al Milan: «Io credo che quest’anno farà fatica a trovare spazio». Il suo ruolo principale sarà quello di «dare respiro» a Luka Modrić, con la sua vera stagione che potrebbe essere quella successiva.

Athekame promosso a pieni voti

Di tutt’altro avviso il giudizio sul difensore Zachary Athekame: «Per me i 10 milioni sono la cifra giusta e dico che farà molto bene».

Türkyilmaz ha comunque messo in guardia sul periodo di ambientamento, citando l’importanza dell’impatto con la realtà rossonera: «C’è sempre il periodo di adattamento da considerare. E l’impatto che ha San Siro, che non è propriamente come andare a fare la spesa al supermercato».