Turci elogia Maignan: «Portiere di livello mondiale, sul rinnovo ecco cosa farei»

L’ex portiere e commentatore tv Luigi Turci intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su Maignan

Le parole dell’ex portiere e commentatore tv Luigi Turci intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su Maignan e il rinnovo con il calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Come rendimento non sta ripetendo l’annata dello Scudetto. Le ultime due stagioni sono state buone ma non allo stello livello di quella. E’ un portiere a livello mondiale di sicura affidabilità. Al di là di tutto, ha un valore assoluto. Farei di tutto per evitare che lasci il Milan»