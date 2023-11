Trevisani sul rossonero: «Mi preoccupa la sua involuzione, ad oggi è un fantasma» ha detto il noto giornalista

Intervenuto nel corsi del podcast Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha commentato le ultime prestazioni di Theo Hernandez con la maglia del Milan. Le sue parole.

TREVISANI – «Per ora ha giocato bene solo contro il Torino, ed era fine agosto. Mi preoccupa la sua involuzione, non so se per motivi tattici forse. In questo momento il francese è un fantasma ed è un problema per Pioli se continuerà così»