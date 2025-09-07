Trevisani sul Milan: «Forse sarà peggiorato dietro, ma negli altri reparti...»

Connect with us

52 minuti ago

Trevisani

Trevisani ha commentato il calciomercato del Milan in questo modo nel corso dell’ultima puntata di Pressing

Riccardo Trevisani, nel corso di Pressing, ha commentato il calciomercato del Milan. Questo il pensiero espresso dal giornalista:

«Un centrocampo con Ricci, Jashari, Modric e Rabot non può essere considerato un reparto che non si è rafforzato. Davanti uno come Nkunku non c’era al Milan. Forse sarà peggiorato dietro, ma negli altri reparti è migliorato. Non è un mercato pessimo. Nelle prime due partite ha fatto due gol annullati per un millimetro. Andrei piano a dire che sta facendo male dopo le parole di Tare. Qualche mese fa era in difficoltà, è partito male, ma non è un cattivo giocatore».

