Trevisani sul Milan: «Forse sarà peggiorato dietro, ma negli altri reparti...»

Riccardo Trevisani, nel corso di Pressing, ha commentato il calciomercato del Milan. Questo il pensiero espresso dal giornalista:

«Un centrocampo con Ricci, Jashari, Modric e Rabot non può essere considerato un reparto che non si è rafforzato. Davanti uno come Nkunku non c’era al Milan. Forse sarà peggiorato dietro, ma negli altri reparti è migliorato. Non è un mercato pessimo. Nelle prime due partite ha fatto due gol annullati per un millimetro. Andrei piano a dire che sta facendo male dopo le parole di Tare. Qualche mese fa era in difficoltà, è partito male, ma non è un cattivo giocatore».