Trevisani non cambia idea: «Per quanto è stato pagato Chukwueze, mi sarei tenuto Saelemakers per poi comprare LUI». Le dichiarazioni del telecronista

Il telecronista Trevisani ha parlato al podcast di Cronache di Spogliatoio Taconazo analizzando le prestazioni del rossonero Chukwueze.

PAROLE – «Io a Chukwueze do delle attenuanti: un’attenuante è che è stato infortunato, un’altra è che Pulisic ha fatto il best ed il top della carriera e quindi ha avuto anche poco spazio per giocare, e quindi c’era anche poco modo per il nigeriano di emergere con il Milan che c’aveva gli infortunati e stava andando male. Io questa a Chukwueze gliela do come attenuante. Quello che ci tengo a dire una volta e per tutte è che la questione che io ho detto sono due: la prima è che è stata un’operazione da 30 milioni, che per me sono troppi in senso assoluto anche se potessi pensare che avrebbe fatto meglio di quello che ha fatto in realtà.

L’altra poi, non lo si vuole capire, si vuole dire ‘Ah ma lo pagherà solo 21 perché i bonus entrati sono solo 1,5′, benissimo, ma quando parlo di quest’operazione diciamo eccessiva da 30 milioni, che poi per me ne vale un po’ meno, è agosto, e non lo sappiamo se i bonus entrano o no. Il mio commento è di agosto, ed è su un’operazione potenzialmente da 30, che poi so 33 e mezzo sempre più la commissione che non contiamo, alla gente. Per cui per me son tanti soldi e io ribadisco: io i soldi di Chukwueze me li tengo nella saccoccia, mi tengo Saelemaekers, per me un ottimo calciatore, e compro un attaccante migliore di Jovic. Questo era il mio piano».