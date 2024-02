Nel corso del consueto appuntamento con il podcast ‘Fontana di Trevi’, Riccardo Trevisani ha punzecchiato Maignan

Le parole nel corso del consueto appuntamento con il podcast ‘Fontana di Trevi’ di Riccardo Trevisani su Maignan del Milan. Le critiche dopo qualche errore di troppo:

LE PAROLE – «Io penso che in questa stagione il portiere del Milan (Maignan ndr) non sta facendo una stagione al suo livello. Maignan è un portiere fortissimo, quest’anno il suo rendimento è da sei e mezzo, dove ha alternato alcune prove da 8 ad altre da 4. Ha preso una serie di gol non da portiere di quel livello, di quell’ingaggio e né di quel valore, e deve fare assolutamente di più. Il Milan ha sicuramente dei problemi, Pioli ha delle responsabilità, ma se giochi con Kjare e Gabbia centrali, ed il portiere non para, è davvero difficile non prendere gol. Il gol di Mazzitelli è un errore grave, così come quello di Thuavin o i due a Milano del Borussia Dortmund. La barriera messa su Politano a Napoli, Zirkzee, Salerno. Ci sono una doppia cifra di errori a febbraio appena iniziato del portiere non più forte al mondo, non il secondo, non il terzo, ma fra i primi facilissimo»