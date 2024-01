Trevisani chiarisce: «Il perché della mia scelta tra Bonucci e Nesta? Vi spiego»

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, torna sulla sua scelta tra Bonucci e Nesta che aveva fatto infuriare i tifosi del Milan

Negli scorsi giorni aveva fatto scalpore la frase pronunciata da Riccardo Trevisani, il quale in un quiz preferiva Nesta a Bonucci, facendo infuriare i tifosi del Milan. Il giornalista e telecronista ha provato a chiarire i motivi delle sue dichiarazioni ai canali di Cronache di Spogliatoio.

BONUCCI NESTA – «Noi facciamo un gioco e la premessa del gioco è: ti diciamo due nomi, tipo chi butti giù dalla torre. Quello che ti fa più empatia te lo prendi al volo perché poi se butti giù non puoi ritirare su. Pronti via, non mi ricordo i primi due, i secondi due ecco Bonucci-Nesta. Siccome ho un rapporto da 13 anni con Leonardo Bonucci, che è un mio amico, non lo butto giù dalla torre. Quindi ho detto Bonucci. Poi dopo ho capito che il gioco andava oltre, si rilanciava, è arrivato Maldini e ho scelto Maldini. Ho gli occhi e gli occhiali, più o meno ci vedo abbastanza bene, e Nesta è stato un mostro di questo gioco. Ma in un giochino veloce, con un nome da dire velocemente, ho detto Bonucci. Non penso che Bonucci difenda meglio di Nesta».