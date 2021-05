Trevisani: «Avrei confermato Pioli anche senza la Champions League»

Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sull’operato di Stefano Pioli in questa stagione

«Pioli lo avrei confermato anche se non fosse arrivato in Champions. Post lockdown ha giocato una settantina di partite sempre con un’idea di gioco concreta e ben visibile. Ho visto giocatori migliorare e resistere alle difficoltà come quelle di ieri, vincendo a Bergamo senza Ibrahimovic e Rebic. Il Milan ha meritato questa qualificazione sopratutto analizzando la rosa e il recente passato. Il Milan si è risollevato in maniera straordinaria. La qualificazione Champions del Milan non è in discussione».