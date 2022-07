Trentalange: «Si apre una stagione difficile ed anomala…». Le parole del presidente dell’AIA

Alfredo Trentalange ha parlato della prossima stagione durante la conferenza stampa per la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per il 2022/23 a Coverciano. Ecco le parole del presidente dell’AIA:

«Si apre una stagione difficile e per certi versi anomala se pensiamo al Mondiale, all’inizio compresso, alla lunga pausa. Ma come è stato per l’ultima annata, anch’essa complessa, anche per la prossima il senso di giustizia sarà il nostro riferimento. Intanto siamo contenti che Daniele Orsato andrà ai Mondiali».