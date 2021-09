Trentalange: «Pairetto e Chiffi internazionali ringiovanimento e qualità»

Il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, ha parlato della nomina di due nuovi arbitri internazionali. Le sue parole

Alfredo Trentalange parla della nomina ad internazionli di Pairetto e Chiffi. Le parole riportate dall’ANSA.

«Ho proposto al presidente Gabriele Gravina, che ringrazio per la collaborazione, le nomine di arbitri da inserire nella lista Fifa 2022. Ringrazio Daniele Doveri e Paolo Valeri per l’ottimo lavoro svolto in questi anni: hanno tenuto alto il prestigio della classe arbitrale italiana all’estero. La loro competenza non verrà persa, ma sfruttata a livello internazionale in un altro settore importante che è quello dei video match official. Dove, sono sicuro, risulteranno altrettanto preziosi. Ringrazio anche gli assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, pure loro sempre all’altezza del ruolo. Ho scelto di indicare al presidente Gravina due giovani direttori di gara di grande talento e di prospettive, Daniele Chiffi e Luca Pairetto, oltre agli assistenti Giovanni Baccini e Marco Bresmes. La sfida mia e dell’Aia è di portare avanti un ringiovanimento nel segno della qualità, della serietà e della competenza. Sono anche orgoglioso – conclude Trentalange – della proposta di inserimento nelle liste Fifa di tre nuove figure femminili del calcio a 11: Martina Molinaro, Silvia Gasperotti e Deborah Bianchi. Sono convinto che le nostre indicazioni, per tutti i vari settori, saranno in linea con il valore e la considerazione che accompagna il nostro movimento».