Traore Milan, avviati i contatti: può essere lui il nuovo Renato Sanches nello scacchiere di Pioli

Il Milan sta pensando concretamente ad Hamed Traore. I dialoghi tra club sono stati solo esplorativi, come quelli tra il Milan e i nuovo agente del giocatore (Gabriele Giuffrida), rappresentante che segue anche Stefano Pioli. Luglio dirà se tutto questo può diventare qualcosa di più, male condizioni di partenza ci sono. Traore piace al Milan, il Milan è ovviamente destinazione gradita per l’ivoriano e le condizioni economiche non sembrano impossibili. L’ingaggio non sarebbe un problema: Junior al Sassuolo guadagna meno di un milione a stagione.

Il Sassuolo è una bottega cara ma potrebbe aprire a un affare dilazionato. Se salterà Renato Sanches, le possibilità di vedere Traore in rossonero aumenteranno, L’ivoriano come il portoghese può essere utilizzato nella casella del trequartista o del mediano, ma volendo anche da esterno a sinistra. Molto potrebbe anche dipendere da quanti e quali giocatori decideranno di vendere i neroverdi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.