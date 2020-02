Transfermarkt – Il Milan dopo il mercato invernale: calo del 13% nel valore della rosa

Il Milan ha diminuito il valore complessivo della sua rosa di circa il 13% dopo quest’ultima sessione di mercato invernale

Il portale calcistico Transfermarkt.it ha stilato una classifica del valore delle rose attuali di Serie A al netto dell’ultima sessione di calciomercato appena trascorsa. Saldamente al comando si trova la Juventus, con un valore complessivo di 763 milioni di euro, nonostante l’ultima regressione del 7%.

Seguono Napoli (688) e Inter (683). Il Milan si trova in quinta posizione, dietro alla Roma, ma davanti a squadre come Lazio e Atalanta. I rossoneri nel mercato di gennaio hanno sensibilmente diminuito il valore complessivo della rosa, in calo di circa il 13%. Fatali in tal senso sono state le cessioni di Suso e Piatek.