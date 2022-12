Torino, altro stop per Pellegri: salterà la sfida di Coppa Italia contro il Milan?. Le ultime sull’ex attaccante rossonero

Altro stop per Pellegri del Torino. «I primi esami cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra da accertare con ulteriori valutazioni strumentali che verranno eseguite nelle prossime ore», scrive il club in una nota ufficiale, come riportato da ANSA.

Si prevede un mese di stop per lui: salterà dunque il match di Coppa Italia contro il Milan.

.