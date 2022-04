Per Torino Milan di domani sera servirà un Giroud come nel match d’andata: goal e 3 punti

Olivier Giroud è uno dei calciatori più attesi dal Milan per questo finale di stagione. Infatti, i goal del bomber francese serviranno e come in questa formazione rossonera che è quasi sterile in zona offensiva.

Nel match di domani sera contro il Torino servirà un Giroud come quello visto nel match di andata: match-winner.