Torino Inter, il commento del milanista Pobega: le sue parole

Torino Inter, Pobega passa oltre il rigore: «Nostra mancanza di lucidità. Il gol nel recupero è sintomo di carenza di concentrazione»

Il centrocampista del Torino Tommaso Pobega ha analizzato il pareggio contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale del club granata.

SULLA DELUSIONE DEL PAREGGIO – «C’è tanto rammarico. L’avevamo approcciata bene. Abbiamo cercato di tutto per tornare alla vittoria. Alla fine non ci siamo riusciti probabilmente per nostre mancanze di precisione e di lucidità».

SUL POCO CINISMO – «Abbiamo recuperato diversi palloni nella loro metà campo, ma non siamo riusciti ad essere precisi per ripartire bene. Questo ci ha rovinato un po’ la prestazione».

SULLA CONDIZIONE FISICA – «Siamo rimasti un po’influenzati, ma siamo riusciti a lavorare bene. Infatti fisicamente abbiamo fatto bene».

SUL GOL NEL RECUPERO – «Fa male. Dobbiamo cercare di tenere la concentrazione fino all’ultimo. Vuol dire che è mancato qualcosa».

SUL SUO NUOVO RUOLO DA TREQUARTISTA – «È una posizione un po’ ibrida. Il mister mi chiede di aiutare sia in attacco che in difesa. Cerco di fare il meglio possibile con le mie caratteristiche».

SULLA PARTITA COL GENOA – «Prima si gioca meglio è. Cerchiamo di prepararla al meglio, come abbiamo fatto con questa, e arrivare pronti».