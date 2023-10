Top 11 Serie A: presente un rossonero, la posizione è però insolita

La Lega Serie A ha pubblicato la top 11 dell’ultima giornata di campionato. C’è un rossonero, ma la posizione è insolita

Sorpresa del week end. La Lega Serie A ha pubblicato la top 11 dell’ultima giornata di campionato. C’è un rossonero, ma la posizione è insolita:

Olivier Giroud infatti è stato inserito si tra gli 11 ma non in attacco come ci si aspetterebbe ma tra i pali. Complice gli ultimi minuti da protagonista in Genoa Milan al posto dell’espulso Maignan.