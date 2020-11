Tonali: stasera contro il suo idolo Gattuso, ma partirà dalla panchina

Sarà una serata speciale per Sandro Tonali, che stasera con il suo Milan sfiderà il suo idolo Gennaro Gattuso

Sarà una di quelle serate che, comunque vada, Sandro Tonali conserverà per sempre. Il classe ’00 sfiderà infatti il suo idolo Gennaro Gattuso. Il ragazzo infatti non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’ex centrocampista rossonero, anche quando in molti lo paragonavano ad un altro giocatore della storia del Milan, Andrea Pirlo.

L’ex Brescia però lo guarderà dalla panchina, almeno dall’inizio. Stefano Pioli per la gara contro il Napoli si affiderà sulla coppia di mediani più consolidata in questo inizio stagione, ovvero Bennacer-Kessiè.