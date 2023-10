Tonali a Sky: «Non mando la classifica agli ex compagni del Milan. Donnarumma? Non sono bastati i suoi due miracoli»

Sandro Tonali ha parlato a Sky dopo la vittoria del suo Newcastle contro il Psg. Le dichiarazioni dell’ex Milan

Sandro Tonali a Sky dopo la vittoria del suo Newcastle contro il Psg. Le dichiarazioni dell’ex Milan.

MESSAGGIO AGLI EX COMPAGNI DEL MILAN SULLA CLASSIFICA – «No non lo mando perché non ho visto la partita di stasera, ho visto il risultato. Aspettiamo e vedremo alla fine di queste partite. A dicembre tireremo le somme. Orgogliosi di aver fatto una partita di questo livello ma bisogna pensare subito al campionato».

DONNARUMMA – «Ci siamo parlati, ha fatto due miracoli nel primo tempo ma non sono bastati perché c’era troppa voglia nostra. Ci siamo parlati, prima e dopo la partita, è un bravo ragazzo, è un amico, ci ho giocato insieme per tante partite e ci gioco insieme anche in Nazionale. Ci parliamo spesso, comunichiamo molto. Ha dimostrato che è forte»