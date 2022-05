Tonali: «Sapere che il Milan contava su di me è stato fondamentale». Le dichiarazioni del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha rilasciato qualche dichiarazione a Rivista Undici. Le parole del centrocampista del Milan.

«Cosa è cambiato per me in estate? Ho avuto il tempo di pensare: sapere che il Milan contava ancora su di me, quella era la cosa fondamentale, la base di tutto. Poi in campo non posso dirti cosa è cambiato, perché qualcosa è cambiato nella testa. Il club mi dà un senso di felicità, di serenità. E anche conoscere persone come Maldini e Massara… ti danno la sensazione di essere sereno, felice e di avere un amore immenso per il Milan. Stare insieme a loro facilita il cammino di tutti.»