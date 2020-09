Tonali: «Quando mi ha chiamato il Milan non ho avuto dubbi» VIDEO

Sandro Tonali, intervistato ai microfoni di Dazn, ha parlato del primo periodo passato da giocatore del Milan

Sandro Tonali, intervistato ai microfoni di Dazn, ha parlato della situazione sanitaria in casa Milan e dei contagi tra i compagni: «Non so se sono stato vicino ad altre squadre. Ho deciso di non farmi avvisare su delle offerte, ho lasciato tutto al mio agente. Quando mi ha avvisato dell’offerta del Milan, ci è voluto molto poco, uno scambio di poche parole. È stato fantastico venire al Milan».

Su Ibra e Kessie: «Ibrahimovic riesce a caricare nei momenti in cui sei più spento. Nelle partite ti è molto vicino, lo sentiamo. Kessie è una persona simpaticissima, non so se è il presidente dello spagliatoio (ride ndr), ma ora lo chiameremo così. Frank ha tutto per diventare un giocatore fortissimo».

Sugli obiettivi: «Non c’è bisogno di ritagliarsi spazi, basta lavorare al 100%. Non è una sfida, ma mettersi alla prova durante alla settimana con gli altri centrocampisti».