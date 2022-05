Tonali più arretrato con l’Atalanta? Pioli alla ricerca dell’equilibrio in vista del fondamentale match di San Siro

Possibile che contro l’Atalanta l’impiego di Tonali più vicino alla porta non venga replicato, perché Pioli è attento alle variazioni e l’assetto del centrocampo in questo momento è un enigma, con chance per Bennacer di tornare titolare.

Tonali, protagonista di Roma e Verona potrebbe tornare a gio- care in posizione più classica, accanto all’algerino. Contro l’Atalanta, il Milan dovrà spingere mantenendo l’equilibrio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.