Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta contro il Porto. Le sue parole

Ai microfoni di Milan TV, Sandro Tonali ha parlato dopo la sconfitta del Milan contro il Porto.

SCONFITTA – «È andata così. Abbiamo piano piano mollato, e il secondo tempo non è stato all’altezza del primo. Quando attaccavano loro ci hanno punito».

COSA NON HA FUNZIONATO – «In generale tutto, loro hanno avuto occasioni su nostri errori. Non ci abbattiamo, andiamo avanti per la nostra strada».