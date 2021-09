Tonali sul rigore subito: «Ero in linea, ho visto prima il tocco di Lemar»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dopo la partita persa contro l’Atletico Madrid in Champions League

«Ero in linea e ho visto prima il tocco di Lemar. A primo impatto credo che il tocco di Lemar sia stato prima di quello di Kalulu, voglio rivederlo in tv. È andata così, non possiamo tornare indietro».