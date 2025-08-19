Tonali diventa papà, che gioia per l’ex giocatore del Milan! Il post Instagram invaso da migliaia di cuori rossoneri. Le ultimissime notizie

Sandro Tonali e sua moglie, Giulia Pastore, hanno annunciato una notizia meravigliosa che va oltre i campi da calcio. Con un post toccante su Instagram, la coppia ha svelato di essere in dolce attesa, regalando ai loro follower un momento di grande gioia. L’annuncio, accompagnato da una foto che ritrae le loro mani su un’ecografia e un piccolo paio di scarpine, ha subito fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di messaggi di auguri da amici, ex compagni e tifosi di tutto il mondo.

La didascalia scelta da Tonali è semplice ma ricca di significato: “Tre cuori, un sogno ed un piccolo paio di scarpe in attesa di essere riempite. Gennaio 2026.” Queste parole raccontano la felicità e l’attesa per l’arrivo del loro primo figlio, previsto per l’inizio del prossimo anno. Un nuovo capitolo nella vita di Tonali e sua moglie, che si sono sposati in Italia poche settimane fa.

Il legame tra Tonali e l’Italia non si è mai spezzato, nonostante il suo trasferimento al Newcastle. I tifosi del Milan, in particolare, hanno espresso un affetto speciale per l’ex centrocampista rossonero, che ha sempre mostrato un profondo legame con i colori del club. La notizia della gravidanza è stata accolta con grande entusiasmo proprio dai sostenitori milanisti, che vedono in Tonali un figlio calcistico che ha lasciato un segno indelebile.