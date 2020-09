Tonali nel museo di Casa Milan: le immagini ufficiali del club – FOTO

Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan, ieri vi abbiamo raccontato ogni istante del primo giorno in rossoneri del talento classe 2000 partendo dalle visite al mattino e chiudendo con la fatidica firma arrivata in serata.

Oggi siamo felici di proporvi, attraverso l’account social del Milan, le foto ufficiali della visita museo rossonero di Sandro Tonali. «Quello sguardo nei tuoi occhi dice tutto. Questa è la tua casa».

Sandro, that look in your eyes says it all 🤩

This is your Casa 🔴⚫#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/3G0xYWPSbM

— AC Milan (@acmilan) September 10, 2020