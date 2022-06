Tonali cuore rossonero: visita al Milan Club di New York. Tifosi innamorati del centrocampista

Sandro Tonali ha fatto visita al Milan Club di New York dove si è intrattenuto a lungo coi tifosi rossoneri.

Il messaggio del club su Instagram racconta tutto: «Un weekend indimenticabile con due persone genuine, umili, e disponibili. Grazie Sandro e Juliette per averci regalato un’esperienza che non dimenticheremo mai. New York è rossonera ed ora New York è anche casa vostra! Un abbraccio e ci vediamo presto!»