Tonali, infortunio per l’ex giocatore del Milan: come confermato dal suo allenatore rischia un lungo stop. La Nazionale… Le ultimissime

Durante l’ultima partita tra Newcastle e Liverpool, i tifosi azzurri hanno trattenuto il fiato. Nel corso della gara, Sandro Tonali, ex calciatore del Milan, è uscito dal campo dolorante a seguito di un duro scontro con Ekitike. L’infortunio ha subito preoccupato il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, che si è espresso con parole che non lasciano ben sperare per il futuro prossimo del centrocampista.

L’infortunio e le parole di Howe

L’allarme per la Nazionale italiana è scattato subito dopo l’incidente, quando Tonali si è accasciato al suolo, tenendosi la spalla. Le prime sensazioni non sono state positive e le successive dichiarazioni di Eddie Howe hanno confermato i timori. Il tecnico ha infatti ammesso che l’infortunio potrebbe tenerlo “fuori per un po’”, lasciando intendere che non si tratta di un problema di lieve entità.

Oggi sono attesi gli accertamenti medici che faranno chiarezza sulla gravità dell’infortunio. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma il fatto che l’allenatore abbia parlato di un’assenza prolungata fa temere il peggio.

Un duro colpo per l’Italia di Gattuso

L’eventuale assenza di Tonali sarebbe un duro colpo per il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. L’ex giocatore del Milan è diventato un perno fondamentale del centrocampo azzurro. La sua visione di gioco, la sua grinta e la sua capacità di agire sia in fase difensiva che in fase di costruzione lo rendono uno dei giocatori più importanti della rosa.

La sua assenza costringerebbe Gattuso a rivedere i suoi piani per le prossime partite della Nazionale. Tonali è un leader silenzioso, un giocatore che dà equilibrio e sicurezza al reparto. Il suo infortunio, in un momento cruciale della stagione, rappresenta una grave incognita per le prossime convocazioni. Se la diagnosi dovesse confermare una lunga assenza, l’Italia si troverebbe a dover affrontare gli impegni internazionali senza uno dei suoi migliori talenti. La speranza è che gli esami di oggi possano dare un quadro più confortante e che il centrocampista possa tornare presto in campo.