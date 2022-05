Tonali: «Ho realizzato quanto abbiamo fatto solo una volta tornati a Casa Milan». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha raccontato le sue emozioni per la vittoria dello scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Quando vinci cambia tutto, se possibile l’attaccamento alla maglia aumenta. Ero bambino in strada a Sant’Angelo Lodigiano, paese milanista, per la festa da tifoso. A Reggio Emilia è stato pazzesco, ma ho realizzato quanto abbiamo fatto solo una volta tornati a Casa Milan: ho letto l’emozione negli occhi della gente intorno a noi, allucinante. Mi sono detto: non prenderò il telefono in mano per video o foto, questi momenti devo viverli e tenerli sempre con me».