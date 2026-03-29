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Tonali, ritorno in Serie A più lontano? Due top club di Premier League si sfidano per l’ex Milan

Published

1 ora ago

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Tonali, indimenticato ex centrocampista del Milan, potrebbe lasciare il Newcastle in estate: derby di Manchester per il classe 2000

Sandro Tonali è l’uomo del momento nel mercato internazionale. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto, il centrocampista del Newcastle è finito nel mirino delle due grandi potenze di Manchester. Il Manchester United ha inserito l’azzurro in cima alla lista dei desideri per rivoluzionare la mediana, ma dovrà fare i conti con l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola, da tempo estimatore delle qualità dell’italiano.

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Il Newcastle, forte di un contratto a lungo termine, non ha intenzione di fare sconti e valuta il cartellino di Tonali intorno ai 100 milioni di euro.

Tonali e l’addio alla Serie A: il Milan resta un ricordo

Per l’ex Milan, che con la maglia rossonera ha vinto uno scudetto indimenticabile, le porte di un ritorno in Italia sembrano chiudersi definitivamente. Nonostante il legame affettivo mai interrotto con l’ambiente milanista, le cifre dell’operazione e l’ingaggio percepito in Inghilterra rendono il ritorno in Serie A un miraggio irraggiungibile per qualsiasi club nostrano.

Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’offensiva dei Red Devils, ma il futuro di Tonali appare destinato a tingersi ancora di più dei colori della Premier League, lontano da quel San Siro che lo ha lanciato nel grande calcio.

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