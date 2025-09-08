Tonali, l’ex Milan presenta la sfida contro Israele: «Mi concentro e basta, la Premier League rispetto alla Serie A…». Le ultimissime sui rossoneri

L’ex rossonero Sandro Tonali, oggi al Newcastle e colonna della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita contro Israele. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza della concentrazione in campo, indipendentemente dal contesto. “Quando gioco mi concentro e basta, non guardo più all’esterno”, ha affermato Tonali, paragonando l’approccio alla partita a quello di una sfida al campetto, con l’obiettivo di mettere in pratica quanto preparato in allenamento.

Le sfide e i cambiamenti in Premier League

Tonali ha poi riflettuto sulle difficoltà e sull’importanza del lavoro. Secondo lui, i momenti difficili sono cruciali per capire cosa si vuole realmente dalla propria carriera. Il suo passaggio in Premier League ha contribuito alla sua crescita professionale: “La Premier mi ha aiutato, si gioca un calcio differente, poco tattico ma molto veloce, rapido e fisico.” Questa evoluzione lo ha portato a sviluppare un gioco più aggressivo e diretto, in linea con le richieste del campionato inglese.

Il giocatore ha evidenziato come la differenza non sia solo nel ritmo di gioco, ma anche nel lavoro quotidiano che viene svolto dietro le quinte. Questo impegno costante è la vera chiave per adattarsi a un campionato così competitivo e per continuare a migliorare giorno dopo giorno. Le parole di Tonali riflettono una maturità e una consapevolezza che lo hanno reso un giocatore ancora più completo e determinante, sia per il suo club che per la Nazionale.